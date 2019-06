LG Trino campione dei campioni con i 2003

Allievi 2003 della LG Trino da sogno. Dopo aver conquistato il campionato provinciale della Delegazione Figc di Biella, sabato 22 giugno a Bollengo hanno vinto anche la Coppa Piemonte di categoria battendo in finale la Romentinese e Cerano per 1-0. Decisiva la rete di Riccardo Lasagna al 47'. Per la squadra di mister Fabrizio Lasagna è il coronamento di una stagione da urlo. La LG Trino ha schierato: Crittino, Barone, Bergamini, Hoxhaj, Di Luca, Bianco, Chiaria (dal 75' Masuero), Buscaglia, Zanoni (dal 45' Norocea), Troplini e R. Lasagna. A disp. (Pala, Imarisio e Anselmo). Marco Hoxhaj della LG Trino è stato premiato come miglior giocatore della finale.