Sarà Sajmir Kumara della sezione di Verona l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Pianese in programma domenica 25 agosto con inizio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola" e valido per la prima giornata di andata del girone A del campionato di Serie C. Il fischietto veneto è stato promosso quest'estate dalla Can D alla C. Assistenti di linea saranno Cristian Cortinovis di Bergamo e Ivano Agostino di Sesto San Giovanni.