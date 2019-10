Quel pari della Pro Vercelli firmato da Salati

Il pallone racconta di un Siena-Pro Vercelli giocata il 9 ottobre 1938 e valida per la quarta giornata di andata del campionato di Serie B. Le bianche casacche guidate da Ivo Fiorentini si presentano al match in Toscana dopo aver battuto all’esordio tra le mura amiche 1-0 la Sanremese, poi lo scivolone di Venezia (2-1) e il pareggio interno (0-0) contro il Palermo.Agli ordini dell’arbitro Candela di Genova il tecnico del Siena Vittorio Faroppa schiera: Erbinovi, Manni, Passalacqua, Pellegatta, Casalini, Macchi, Renoldi, Dapas, Bandini, Solbiati e Gambini.Il trainer della Pro Vercelli Ivo Fiorentini risponde con: Cavanna, Beretta, De Grandi, Bovoli, Vannucci, Sodini, Bussola, Salati, Quario, Alberico e Biraghi.Fra i leoni elementi del calibro di Alberico (7 gol in quel torneo), Biraghi (anche lui a 7 reti) e Salati (altro giocatore che chiude con 7 centri). Ma su tutti spicca il centravanti Carlo Alberto Quario (prelevato in estate dal Falck di Sesto San Giovanni) autore di 20 reti in 34 gare. Quario spiccò poi il volo approdando al Napoli e in seguito all’Ambrosiana Inter.La sfida si risolve nel primo tempo con il vantaggio dei padroni di casa firmato dal gol di Renoldi al 22’, mentre la Pro Vercelli perviene al pareggio al 32’ con Salati. Nella ripresa pochi sussulti e risultato che non muta.Al termine di quel campionato la Pro Vercelli si classifica sesta a quota 37. Il Siena finisce quarto con 42. In A sono promosse la Fiorentina (45 punti) e il Venezia (43).