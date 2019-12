Pro Vercelli: il magro bottino al Piola

La Pro Vercelli ha chiuso il girone di andata allo stadio 'Silvio Piola' con due sole vittorie, ottenute il 25 agosto contro la Pianese e l’8 settembre contro l’Albinoleffe. Poi due sconfitte (con Gozzano e Juventus B) e cinque pareggi (con Pergolettese, Arezzo, Giana Ermino, Renate e Pistoiese). I bianchi dunque non vincono davanti al pubblico amico da tre mesi e chiuderanno il 2019 con la trasferta di Alessandria (ultimo match di andata) e il lungo viaggio in Toscana per sfidare la neopromossa Pianese (prima di ritorno).Sabato scorso contro la Pistoiese la squadra di Alberto Gilardino ha giocato una partita sotto ritmo e non ha sfruttato l’occasione per aggiudicarsi il bottino pieno contro una formazione rabberciatissima a causa di squalifiche e infortuni. Ci sono stati due o tre acuti (Varas è stato anticipato di un soffio a porta vuota, Comi ha colpito la traversa e il neoentrato Cecconi ha effettuato una conclusione a fil di palo), ma rispetto al secondo tempo dell’altra gara interna con il Renate l’intensità delle giocate è stata nettamente più bassa. Chiaramente lo sviluppo della partita è stato diverso, ma in casa bisogna cambiare registro e cercare soluzioni diverse per andare al tiro.Detto questo, alle porte c’è il derby di Alessandria che arriva in un momento molto delicato per i grigi allenati dall’ex Cristiano Scazzola. I tifosi vercellesi si stanno muovendo (i numeri degli iscritti sui pullman sono molto buoni) per dare il loro contributo e spronare la Pro sugli spalti del 'Moccagatta'. D’altronde fuori casa gli uomini di Gilardino hanno battuto Novara, Siena e Como e hanno sempre sfoderato buone prestazioni. Nel frattempo nelle retrovie stanno risalendo la china sia Lecco che Pergolettese. Quindi sempre occhio alle spalle.