Coronavirus, Piemonte: tutto lo sport si ferma

Calcio (professionistico, dilettantistico, giovanile e amatoriale Csi), pallacanestro, pallavolo e hockey su pista. Nel prossimo fine settimana, in Piemonte, non si giocherà da nessuna parte per l'emergenza Coronaviurs che sta colpendo il Nord Italia. Slitta a data da destinarsi anche la seconda prova nazionale del campionato di estetica di gruppo organizzata dalla Ginnastica Pro Vercelli al PalaPiacco e programmata per domenica 1° marzo. Le Federazioni sportive si attengono, dunque, all'ordinanza regionale per l'allerta al Covid-19 che vieta manifestazioni sportive sul territorio fino a lunedì 2 marzo.