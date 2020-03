Tutti i giocatori della Pro Vercelli da mercoledì sono tornati a casa. Seguiranno una preparazione personalizzata appositamente stilata dallo staff tecnico diretto da mister Alberto Gilardino. Quest'ultimo è rientrato nel suo domicilio in Toscana mettendonsi in quarantena volontaria per l'emergenza sanitaria del Coronavirus. Proprio il campione del mondo azzurro di Germania 2006 manda un messaggio chiaro: "Io resto a casa".