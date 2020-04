Coronavirus, sport: dalla Regione arrivano 4 milioni

. La Regione stanzia quindi quattro milioni di euro per le società. Saranno accessibili a tutti e permetteranno, a chi promuove lo sport locale, di sopravvivere alla"Purtroppo(approfondiscilo qui ) non ha tenuto conto delle tantee che per colpa della crisi rischiano gravi conseguenze - conferma l’assessore regionale allo sport e alla sicurezza Fabrizio Ricca - Gli euro stanziati ammontano a zero. Per ovviare a questo grave problema abbiamo deciso di stanziare quattro milioni di euro che verranno destinati a tutto il mondo dello sport piemontese.. La stessa cosa può capitare a numerosi eventi già in programma. Per questoe che con questi soldi potranno pagare gli affitti e gli stipendi dei loro collaboratori".