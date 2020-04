Quando la Pro Vercelli schiantò l'Avellino

Il pallone racconta di un match Pro Vercelli-Avellino terminato 4-1 per le bianche casacche giocato il 9 ottobre 2011 allo stadio “Silvio Piola” davanti a circa duemila spettatori. Si tratta della sesta giornata di andata del girone A del campionato di Prima Divisione 2011/2012, quello che sarebbe poi terminato con la straordinaria e sorprendente cavalcata del ritorno in B della Pro dopo 64 anni.La gara è arbitrata da Stefano Bellutti della sezione di Trento. L’Avellino diretto in panchina da Giovanni Bucaro schiera (modulo 4-4-2): Fumagalli; Labriola, Porcaro, Cardinale, Stigliano; Herrera, D’Angelo, Correa (dal 56’ Citro), Millesi (dal 67’ Falzerano); Zigoni (dal 56’ Thiam Mame) e Lasagna.Maurizio Braghin, tecnico della Pro Vercelli, risponde con (modulo 4-3-1-2): Valentini; Cancellotti, Ranellucci, Masi, Armenise; Marconi, Rosso (dall’84’ Nocciola), Murante; Disabato; (dal 57’ Fabiano); Iemmello (dal 64’ Malatesta), Di Piazza.La sfida non ha storia. I padroni di casa disputano un incontro strepitoso. L’attaccante Di Piazza parte come un missile e al 26’ regala il vantaggio alla Pro Vercelli con una giocata superba. Timida reazione dei campani che al 34’ pareggiano con Lasagna (unico acuto degli irpini). Poi Marconi al 43’ riporta i bianchi in avanti dopo essersi incuneato in area per sfruttare un errore della difesa ospite. Nella ripresa ancora e sempre solo Pro. Disabato al 53’ sigla il 3-1 con una delizia stilistica e al 74’ il neoentrato Malatesta fissa il poker con un colpo di testa su assist dell’incontenibile Di Piazza, autentico “uomo partita”. Al termine della gara grande gioia sugli spalti da parte dei tifosi e squadra vercellese in zona playoff con 9 punti.Come finirà il campionato 2011/2012 delle bianche casacche? Con la storica promozione in Serie B dopo i playoff contro il Taranto (2-1 in casa; 0-0 in Puglia) e il Carpi (0-0 al “Piola”; 1-3 a Modena). L’Avellino chiuderà al decimo posto con 40 punti.