'Non possiamo rischiare visto che c'è gente che muore'

Sarà anche vero che hasin da subito, ma per uno comela reclusione domestica se non è una novità assoluta, poco ci manca. Dopo 18 anni di carriera da giocatore e un paio da allenatore su e giù per l’Italia (con una parentesi in Cina),. Al telefono dalla sua casa in Toscana, il mister accenna un sorriso: ". Ogni tanto mi sento come il protagonista del film 'Il giorno della marmotta' che vive tutti i giorni allo stesso modo, però ho cercato di organizzarmi., ma al mattino presto o alla sera tardi, quando le figlie dormono oppure quando fanno i compiti, riesco a lavorare e a concentrarmi.andando a studiare i campionati degli altri".Ho visto alcune partite della seconda squadra della Real Sociedad, perché apprezzo il lavoro che sta facendo Xabi Alonso. Ha smesso da poco, ha avuto i migliori allenatori e poi si vede che è stato con Guardiola… Poi ho seguito gli incontri dell’associazione allenatori; c’erano De Zerbi e D’Aversa e una volta anche Lippi. Il mister lo conosco, ma mi piace sempre ascoltarlo.