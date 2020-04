Costa: 'Lo sport mi ha fatto rivivere'

Volgere a proprio favore una disabilità, trasformandola da ostacolo a punto di forza della propria esistenza. La volontà di non abbattersi di fronte alla malattia, ma di sfruttarla per avere un ruolo importante nella società. "". Ecco, questo è la frase che delinea al meglio la persona. Lui è, classe 1963, e. All’età di 16 anni la sua vista peggiora vistosamente, non garantendogli più la possibilità di leggere e scrivere. Costa però non ha voluto limitare maggiormente la sua vita e ha deciso di intraprendere la carriera sportiva di atleta paralimpico. Carriera che gli ha permesso di conquistare. Ma non è tutto: attualmente è presidente dell’Asd Non Vedenti Torball Club Vercelli, consigliere Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Vercelli e organizzatore di molte manifestazioni sportive. E ha avuto anche l’onore di essere insignito del riconoscimento di “”, conferito da Carlo Azeglio Ciampi. Una vita vissuta al massimo, nonostante le difficoltà. E con un messaggio da offrire a tutti coloro che condividono gli stessi suoi problemi: "".Devo dire che per una persona attiva come me, dover rimanere a casa è molto complicato. Io sono abituato ad andare in bicicletta o a correre, rimanendo allenato, ma ora le misure restrittive lo vietano. In questo momento, però, mi sento come gli altri, il peggio sarà quando le limitazioni si allenteranno e si potrà uscire a correre purché in solitaria. Per me questo è impossibile perché ho comunque bisogno di qualcuno che mi guidi e lì soffrirò di più perché mi troverei a disagio. Ma sono consapevole che sarebbe pericoloso e che si potrebbe andare incontro alle multe allora continuerò ad allenarmi a casa anche se lo trovo totalmente differente.Mi ha dato tantissimo. Quando mi sono accorto di aver perso completamente la vista e di non essere più autonomo, è stata la mia ancora di salvezza. Ai tempi non esistevano tecnologie per consentire ai non vedenti di continuare a leggere e studiare e di conseguenza mi sono rifugiato nello sport. Mi ha aiutato a sviluppare la percezione dello spazio e la capacità di essere reattivo. Ne ho praticati tanti, il torball (pallamano per non vedenti - n.d.r.) è stato il primo. Mi ha fatto superare tanti momenti bui: nella nostra vita ci sono periodi di depressione che possono essere allontanati da fattori esterni e lo sport è uno di questi. Mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone e di aprirmi al mondo. Con le mie attività mi sento di avere un’importanza nella società, cosa che magari non sarebbe successa se avessi avuto una vita normale.Sicuramente la prima medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Seul nel 1988 nell’atletica leggera. Era la prima volta che partecipavo a un evento di così grande importanza difendendo i colori della mia nazione. E’ stato inaspettato. Ovviamente anche le medaglie d’oro ad Atlanta nel 1996 sono un ricordo che porterò sempre con me. Ovviamente ce ne sono anche di negativi…A Barcellona nel 1992 è stata una grande delusione. Mi sentivo pronto e avevo dei tempi decisamente superiori negli allenamenti, ma non sono riuscito a conquistare la medaglia. Probabilmente la pressione mi ha giocato un brutto scherzo.Sì, essere insignito del riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi”, conferito dall’ex presidente Carlo Azeglio Ciampi è stato molto toccante. Penso però che il miglior momento però sia stato nel 2006 quando sono stato nominato vicesindaco del villaggio paralimpico per le Paralimpiadi invernali. Avevo la responsabilità di accogliere e gestire le altre nazioni. In quell’occasione sono stato anche uno dei portabandiera alla cerimonia inaugurale allo stadio “Olimpico” di Torino.E’ un punto di riferimento per me. Ci siamo conosciuti oltre 30 anni fa quando lavoravamo come centralinisti. Anche lei ha problemi di vista e siamo uno la spalla dell’altro. Anche Cristina è stata un’atleta, ma ora ha smesso avendo anche altre passioni come il canto. Siamo sposati e viviamo la nostra vita molto felici. Con noi c’è anche il nostro cane Fania che ci fa da guida. Mi consente di essere autonomo: ha grandi doti di orientamento e risponde perfettamente ai comandi. Se posso, infine, vorrei fare un appello…Una volta che tutto sarà finito spero di poter avere qualcuno disposto ad uscire me per ricominciare la mia attività sportiva. Avviso però che deve essere ben allenato, perché io ho un bel passo.Scherza. Ma non troppo. Con la sua solita forza e voglia di vivere.