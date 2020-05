Eccelsi responsabile mondiale degli arbitri

Alessandro Eccelsi è stato nominato dalla World Skate, Responsabile Mondiale degli arbitri di hockey su pista. Quarantacinque anni di Novara, con parentele vercellesi, è il primo arbitro a ricoprire tale carica mondiale. Ex arbitro di calcio, nel 2004 entra nel mondo dell'hockey su pista arbitrando la prima partita giovanile piemontese. La sua esperienza nel mondo arbitrale, lo fa esordire già nel 2007 in Serie A1 e nel 2011 anche a livello internazionale. Ha arbitrato le ultime sette Final four di Eurolega, di cui tre finalissime, continuando così la storia rotellistica che ha sempre visto grandi personalità italiane in pista come direttori di gara."Ringrazio il presidente di World Skate Sabatino Aracu - dice Eccelsi - per aver accettato il mio progetto che sarà contraddistinto da un gruppo di lavoro che spazierà su tutti gli aspetti arbitrali, dalla formazione allo scouting ma soprattutto aumentando la professionalità della nostra categoria. Sarà un lavoro importante e innovativo, nel segno del rinnovamento dei quadri dirigenziali mondiali. Essere il primo arbitro a ricoprire tale ruolo per me è un grande onore, ma anche un grande onere: cercherò di portare tutta la mia esperienza e sensibilità costruita in questi anni in pista, cercando di elevare il livello in uno sport che sta crescendo molto e dove i clubs stanno investendo molte risorse. La scelta di abbandonare l'arbitraggio internazionale è stata sofferta, ma la soddisfazione di dare un grande contributo al nostro amato sport è stata la scintilla che mi ha fatto prendere questa non facile decisione".