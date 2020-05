'Una Serie A con meno squadre, la B a 40'

Adesso è lì, in sospeso, a cercare lo swing giusto su un campo da golf, anziché continuare dietro una scrivania con il suo lavoro all’area scouting del Torino. Chissà, poi, se nella nuova era granata, affidata a Davide Vagnati, nuovo responsabile dell’area tecnica, ci sarà ancora spazio per lui. E dire che Massimo Storgato, 59 anni il 1° giugno, nel progetto del Torino ci ha sempre creduto parecchio. Anzi, probabilmente la chiamata del presidente Urbano Cairo tramite Massimo Bava gli è parsa assai gratificante dopo essere stato il responsabile tecnico del Centro Federale Territoriale di Gassino e aver lavorato a stretto contatto con Gigi Di Biagio, allora Ct dell’Under 21, come osservatore per il Club Italia. Ma anche il pallone, oggi, è questa cosa qui.Adesso, poi, la situazione attuale impone scelte drammatiche: «Il calcio deve andare avanti - spiega Storgato - perché l’economia regna sovrana. In questi giorni ho seguito il campionato tedesco, ma sembra di vedere le amichevoli estive: squadre in preparazione, partite sotto ritmo, pochi contrasti. Mah, a me del genere sembra veramente una forzatura…».A livello sanitario bisogna stare molto accorti: in questi tre mesi abbiamo capito che non è uno scherzo. Ma, nel merito, c’è anche un altro aspetto: senza pubblico sembra di assistere all’amichevole del giovedì. Il bello del calcio è anche il contorno, il tifo, l’ambiente. Per questo, però, temo che dovremo avere molta pazienza.Sarà semplicemente un altro campionato. Sarà una lotteria, perché ci sarà un inevitabile azzeramento di valori, di concetti. Tolte tre squadre che in Serie A sono più forti di tutte, ci sono distanze che questi mesi di stop hanno sicuramente accorciato. Ogni partita farà storia a sé con risultati imprevedibili.A volte è anche un discorso mentale, di fragilità involontaria. Hai voglia dire che ci si allena da casa: per me quelle sono le classiche frasi per riempirsi la bocca. Gli allenamenti veri sono sul campo. Di sicuro, dopo due mesi di stop, ci vorrebbero almeno 40 giorni per ritrovare la forma. Poi pare si debba giocare ogni tre giorni, quindi, in pratica, non ci si allena più. Se le premesse sono queste, sarà un’ecatombe di infortuni muscolari.La cosa più logica sarebbe stata congelare la classifica al momento dello stop e cominciare a pensare al prossimo campionato.Al di là dei paroloni, alla fine, purtroppo, tutti portano sempre avanti i propri interessi e cercano le soluzioni più comode e vantaggiose. Ci vorrebbe una Federazione forte, in grado di imporre regole certe e, soprattutto, capace di farle rispettare.A me piacerebbe anzitutto una Serie A con meno squadre, come era fino a qualche tempo fa. Invece farei una B con 40 club, suddivisi in due gironi secondo criteri geografici. Mentre la C dovrebbe essere composta da semiprofessionisti. Quest’anno non c’è stato il problema della penalizzazioni, ma non è possibile che ogni campionato di Lega Pro ci siano club che non pagano gli stipendi o squadre che non arrivano in fondo.Non lo so, ma non ha senso. Il protocollo sanitario che è stato stabilito è una cosa molto seria, prevede obblighi e oneri notevoli. A livello di costi, dicono superi i 250mila euro: ma si rendono conto che per i club di C quella è una cifra enorme?Ci vorrebbe qualcuno che si prendesse responsabilità chiare e precise. Purtroppo, però, nel nostro Paese nessuno si prende più la responsabilità di niente…