Calcio: a Vercelli nasce una nuova società

Importante novità nel calcio vercellese.In un momento in cui lo sport dilettantistico sta attraversando uno dei suoi periodi più bui, un raggio di sole illumina il panorama. E’ infatti notizia di questi giorni che potrebbe nascere una nuova realtà cittadina: il Villaggio Concordia. La società inizierebbe dalla Terza Categoria, ma avrebbe in mente un progetto ambizioso, con l’obiettivo di scalare le categorie nell’arco di pochi anni. Il Villaggio Concordia (che non ha nulla a che vedere con l’attuale Virtus Vercelli) ancora ufficialmente non è nato, ma sembra davvero questione di pochi giorni. Dalle prime indiscrezioni la squadra avrebbe anche individuato l’impianto di Desana come campo in cui disputare le partite casalinghe. Sempre secondo i ben informati, a guidare la nuova realtà sarebbe Benedetto Scarpianto, ex attacante del Greggio.Con la nascita del Villaggio Concordia Vercelli tornerebbe ad avere quattro società con le prime squadre in categorie dilettantistiche: si aggiungerebbe a Virtus Vercelli in Prima e Canadà e Piemonte Sport in Terza.Il Gsd Castigliano, oltre al vivaio, disputa il campionato amatoriale Csi, mentre Diavoletticalcio Vercelli e Scuole Cristiane annoverano solo squadre giovanili. La nascita del Villaggio Concordia sarebbe un segnale di speranza e di ripresa, dopo i mesi di sospensione, campionati lasciati a metà e soprattutto con molte incognite, non solamente a livello territoriale, di società che potrebbero chiudere i battenti visti i grandi scogli economici e organizzativi da superare in questo complicatissimo periodo.