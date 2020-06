Varini (Pro Vercelli): 'Premiato il vivaio'

"Per me è stato un campionato di grande soddisfazione. Siamo partiti con poche certezze e molte incognite; alla fine, abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo proposti, peraltro senza grandi sofferenze".La società ha scelto un drastico ridimensionamento del budget a disposizione e abbiamo agito di conseguenza. Abbiamo cercato di cedere i contratti più onerosi e, alla fine, è nata una squadra con qualche giocatore d’esperienza e tanti giovani, quasi tutti del nostro settore giovanile.Sì. Le statistiche degli anni precedenti testimoniano che, di solito, chi vince questa speciale classifica, retrocede. Per noi non è stato così, anche perché ci sono stati meriti importanti da parte dell’allenatore.Nei miei 7 anni a Vercelli lui e Moreno (Longo - n.d.r.) sono state le persone con cui mi sono trovato meglio. Moreno, quando è arrivato qui, aveva già maturato esperienze importanti, seppure a livello giovanile. Era più allenatore, per età e trascorsi. Alberto, però, ha dimostrato di avere umiltà e personalità, di essere una persona aperta al dialogo, pronta all’ascolto e al confronto. Anche se, alla fine, giustamente tutte le decisioni sono sempre state sue. Alberto è una persona con una storia professionale di un certo tipo; non era affatto scontato l’atteggiamento che ha avuto con noi. Per questo adesso è giusto rendergli meriti straordinari per questa annata della Pro Vercelli.Di sicuro avremmo accettato i playoff con grande felicità. Sarebbero stati un traguardo straordinario, soprattutto se ci ricordiamo come siamo partiti: per la prima volta abbiamo fatto il ritiro qui a Vercelli, avevamo ceduto tanti giocatori importanti a cominciare da Germano e Mammarella ed erano arrivati giovani con poca esperienza oppure giocatori di categoria che, però, ultimamente avevano giocato poco. Per questo, se ripenso alla stagione nella sua interezza, sono contento di come siano andate le cose.Un anno fa, nella mia testa, i ragazzi su cui puntare erano soprattutto Sangiorgi, De Marino, che poi non abbiamo mai avuto per infortunio, Iezzi, che ci è mancato per tre mesi, e Mal che speravo facesse miglioramenti più evidenti. Invece, strada facendo, si sono messi in evidenza ragazzi che non ci aspettavamo come Saro e Carosso, che è un 2002, e ci sono state belle sorprese come Romairone, Bani e Grossi. Auriletto, che pure ha 21 anni, nessuno lo considera più un giovane, perché ormai è un giocatore importante, maturo.I meriti sono degli anni di Serie B, quando la società ha fatto sforzi e investimenti rilevanti sul settore giovanile. Poi, grandissimo merito va alle scelte di Davide Poletto e di Massimiliano Scaglia, per l’anno e mezzo in cui è stato con noi. Quindi c’è stato il lavoro fatto sul campo da Vito Grieco: non per caso questi ragazzi escono tutti dalle Primavere che ha allenato lui. Non dimentichiamo, inoltre, che di questo gruppo facevano parte anche Erik Gerbi, che l’anno scorso abbiamo ceduto alla Juventus, e Giacomo Quagliata che, nel gennaio di quest’anno, è andato all’Heracles, club della Serie A olandese.Volevamo cedere Comi solo perché ha un costo molto elevato per le casse del club ed è vero che ci abbiamo provato fino all’ultimo. Il valore del giocatore, però, non è mai stato in discussione. Quest’anno, infatti, ha disputato una stagione importante, ci ha dato veramente tanto. Il mister, dal canto suo, è stato ben contento di tenerlo e Gianmario gli ha ridato sul campo quel che ha ricevuto da lui nel rapporto personale.La Reggiana e lo spero fortemente. Se sono bravi si possono giocare tutte e tre le partite che possono avere davanti nel loro stadio che, comunque al di là delle porte chiuse, è sempre un piccolo vantaggio, se non altro perché si evitano le trasferte. Poi la Reggiana ha comunque fatto un campionato strepitoso: se fosse proseguita la stagione, non so se al Vicenza sarebbero bastati i 6 punti di vantaggio che aveva, con lo scontro diretto da giocare a Reggio Emilia…Io sono di Reggio Emilia, ma per me questa Reggiana è forte davvero…Lo so, ma il nome nuovo proprio non mi piace… Comunque per i playoff ce ne sono tante: Bari, Ternana, Padova e Triestina, per esempio. Non sarà facile per nessuno, sono tutte partite secche, con mille incognite.Di solito ci si trova un mese e mezzo prima dell’inizio. Quest’anno, dopo cinque mesi di stop, penso sarà necessario anticipare di almeno un’altra settimana, cioè alla prima di agosto. Soprattutto all’inizio bisognerà fare un lavoro intelligente, con carichi di lavoro bassi. Come sempre, ci sarà chi arriva in forma e chi, in questi mesi, ha lavorato meno. Aspettiamo comunicazioni ufficiali, ma non credo si comincerà prima della terza settimana di settembre.Per ora hanno reso note le date, ma non le regole. Per esempio, non si sa ancora niente sui giovani…E’ un’ipotesi su cui stanno ragionando. Del resto noi quest’anno abbiamo già fatto diverse partite con sei giovani in campo. E’ ovvio che, invece, per qualche club potrebbe essere un problema.La C non può essere un campionato per giocatori di 40 anni com’è successo anche nell’ultima stagione nel nostro girone (per esempio Tavano e Maccarone della Carrarese sono del 1979 - n.d.r.). La Serie C deve diventare un serbatoio di giovani cui far attingere i club di A e B, in cui le squadre possano quasi autofinanziarsi, altrimenti diventa un campionato insostenibile per chiunque. Chi ha ambizioni diverse, come quest’anno Monza, Vicenza e Reggina, è giusto che investa milioni per puntare al salto di categoria. Anche se, per fortuna, il calcio non è una scienza esatta. Infatti, per fortuna, succede che il piccolo Monopoli sia arrivato davanti alla corazzata Bari…