Le geografia della Serie C 2020/2021

Saltate le iscrizioni di Campodarsego, Sicula Leonzio e Siena, sono 57 le squadre che per ora formano l’organico della Serie C 2020/2021. Per la composizione dei gironi (tre da venti compagini ciascuno) e la diramazione dei calendari bisognerà aspettare l’inizio del mese di settembre. Le squadre retrocesse dalla B alla C (Perugia, Trapani, Juve Stabia e Livorno) hanno tempo fino al 24 agosto per perfezionare la propria iscrizione, mentre il 27 agosto è il termine perentorio per la presentazione delle domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre invece per i ripescaggi. Nel week end di sabato 26 e domenica 27 settembre prenderà il via il campionato.Giana Erminio e Ravenna sono in pole per rimpiazzare Sicula Leonzio e Siena, mentre il Legnago subentrerà al Campodarsego.Ecco quindi la composizione attuale della Serie C 2020/21, con regione e numero di club.Alessandria, Juventus B, Novara e Pro Vercelli.Albinoleffe, Como, Feralpisalò, Lecco, Mantova, Pergolettese, Renate, Pro Patria e Pro Sesto.Alto Adige.Padova e Virtus Verona.Triestina.Carpi, Cesena, Imolese, Modena e Piacenza.Arezzo, Carrarese, Grosseto, Livorno, Lucchese, Pistoiese e Pontedera.Fano, Fermana, Matelica, Sambenedettese e Vis Pesaro.Gubbio, Perugia e Ternana.Teramo.Viterbese.Avellino, Casertana, Cavese, Juve Stabia, Paganese e Turris.Bari, Bitonto, Monopoli e Virtus Francavilla.Picerno e Potenza.Catanzaro e Vibonese.Catania, Palermo e Trapani.Olbia.