Calcio - Raduno arbitri: attimi di commozione

Si è svolto sabato 29 agosto nel Comune di Donnas, nella sala polivalente "Bec Renon" in Valle d’Aosta, il raduno di arbitri e assistenti di linea delle categorie Eccellenza e Promozione. Presente al raduno il presidente regionale della Figc Christian Mossino che, con voce rotta dall’emozione durante il suo intervento, ha ricordato il giovane arbitro Loris Azzaro, venuto a mancare lo scorso 15 febbraio a causa di un tragico incidente stradale sulla via dell’aeroporto di Torino da dove sarebbe partito per dirigere una partita del campionato di Eccellenza in Basilicata. Dopo il triste momento commemorativo Mossino ha augurato una proficua mattinata di inteso lavoro a tutti i presenti con l’auspicio che questi incontri siano propedeutici a iniziare la nuova stagione sportiva con la giusta carica motivazionale.