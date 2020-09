Pro Vercelli: Rodio e Petris già al lavoro

Francesco Rodio, difensore classe 2001, e Jeremy Petris, esterno destro classe 1998, si stanno allenando allo stadio "Silvio Piola" dopo essere stati sottoposti ai tamponi. I due giocatori sono stati prelevati dal Crotone dal d.s. della Pro Vercelli Alex Casella. A breve dalla società calabrese dovrebbero arrivare anche Zak Ruggiero, attaccante classe 2001, e Jean Lambert Evan's, centrocampista classe 1998.Intanto ieri, martedì 1° settembre, si è tenuto un doppio allenamento nel nono giorno di ritiro in Valsesia. In mattinata la squadra si è sottoposta a una seduta tattica, mentre nel pomeriggio i ragazzi di mister Francesco Modesto hanno svolto lavori tecnici e sulle distanze.Confermata per sabato 5 settembre alle ore 18 l'amichevole esterna contro il Torino allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Nel frattempo giovedì 10 settembre al Salone d'onore del Coni verranno stilati i calendari del campionato di Serie C 2020/2021. Nel girone A, quello dei bianchi, si avanza l'ipotesi di uno spostamento della compagine toscana Arezzo nel raggruppamento B e l'inserimento dell'emiliana Piacenza nel girone A.