Calcio - Dilettanti: salta il fattore campo

Fattore campo inesistente nel primo turno della Coppa Piemonte-Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria per quanto riguarda le vercellesi.Nei gironi gestiti dalla Delegazione di Vercelli si sono imposte tutte le formazioni ospiti. Sabato pomeriggio il Villanova ha battuto il Palestro a domicilio per 2-1: a segno capitan De Biase per i padroni di casa. Domenica stessa sorte è toccata alla Sangermanese sconfitta al "Franzoj" dal Livorno Ferraris per 2-1: avanti i padroni di casa con Moussa, nel finale i livornesi hanno ribaltato il match con i gol di Tonello e Florea. Vittoria netta, invece, per la Tricerrese “Andrea Bodo” che si è imposta a Vercelli sul Canadà per 3-1: ospiti avanti per 3-0 con la doppietta di Bersano e il gol di Merlin, in gol Luca Fontanazza nel finale per i padroni di casa.Seconda giornata. Sabato 26 settembre alle 15 si giocherà Villaggio Concordia-Palestro (all’«Ardizzone» di Caresana); domenica 27 alle 15 Crescentinese-Sangermanese e Lenta 2011-Canadà.Nel girone gestito dalla Figc di Biella il Lozzolo ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bettole: in rete Buonamici e Stefanuto. Mercoledì 23 settembre alle 20,30 si gioca Bettole-Quaronese, domenica 27 alle 15 Quaronese-Lozzolo.