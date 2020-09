La pallacanestro Trino torna ad allenarsi al Centro Buzzi

Dalla prossima settimanaIl giorno fatidico del ritorno alla palestra di casa è fissato in mercoledì 30 settembre.in rispetto delle normative di distanziamento sociale e contenimento del contagio da Covid-19, il cui scopo è quello di regolamentare tutte le fasi dell'allenamento, a partire dall'arrivo in palestra - fanno sapere dalla società con un comunicato -e delle linee guida per l'esercizio fisico e lo sport elaborate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e d'intesa con Coni e Fip.che nella stagione 2020-21 disputerà il campionato regionale di Serie D. Successivamente torneranno ad allenarsi anche le altre formazioni, fino ai piccoli del minibasket".Nel frattempo il Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta della Fip ha pubblicato il calendario provvisorio della Serie D.I trinesi di coach Francesco Tricerri riposeranno subito alla prima giornata edmentre l'esordio casalingo alla "Buzzi" sarà domenica 29 novembre alle 18,30 contro Montalto Dora.