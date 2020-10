Trino: Silvia Giraudo agli europei di Natural Bodybuilding

Una trineseai campionati Europei del 24 ottobre a Firenze.d'origine toscana, di Camaiore, trinese da diverso tempo.Giraudo ha da poco conquistato la medaglia d'argento nel campionato italiano Nbfi, proprio a Firenze, risultato che le è valso la qualificazione all'Europeo dove vestirà i colori azzurri.Associazione Italiana Natural Body Building, nella categoria Figure over 40, a Perugia, che però non l'aveva affatto soddisfatta per la performance.Silvia è molto esigente verso se stessa, una perfezionista di questa disciplina tutta al naturale. Così in vista della gara di Firenze si è concentrata sul punto debole: "Ho lavorato parecchio erecandomi diverse volte in Veneto. Rigon mi ha seguita a Firenze dove mi ha dato alcune utili indicazioni e con lui c'era il mio preparatore atletico Massimiliano Palmese che mi ha fatta arrivare all'appuntamento tirata a puntino -spiega l'atleta -sarà bello tosto, voglio fare bella figura e sono emozionata perché sarà la mia prima gara internazionale".La trinese aveva esordito nel 2019 nella Nbfi con il secondo posto alle selezioni Nord Italia di Verolanuova, nel bresciano, nella categoria "Figure over", che le valse il pass per i campionati italiani in Toscana a Figline e Incisa Valdarno dove si classificò terza ex aequo.Sulla sua esperienza nel bodybuilding Silvia afferma: "E' bello vedere i miei muscoli crescere ma restando nel limite dell'umano, senza doversi gonfiare a dismisura. Cimentarmi in questa disciplina comporta tanti sacrifici a livello fisico, mi alleno quattro volte a settimana per un'ora e mezza o due.. E' uno stile di vita, costa sacrificio ma regala gratificazioni".