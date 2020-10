Calcio: Coppa di Seconda e Terza Categoria

Terza giornata di andata della fase provinciale della Coppa Piemonte-Valle d'Aosta di Seconda e Terza Categoria della Figc di Vercelli. Appuntamento giovedì 15 ottobre alle ore 20,45.Livorno Ferraris-Crescentinese (campo "Bigando" - via Battisti - arbitro: Tulbure di Chivasso). Classifica: Crescentinese e Livorno Ferraris p.ti 3; Sangermanese 0.Villanova-Villaggio Concordia (campo "Degiorgis" - via Veneto - arbitro: Vergnasco di Casale Monferrato). Classifica: Villaggio Concordia e Villanova p.ti 3; Palestro 0.Tricerrese "Andrea Bodo"-Lenta 2011 (San Giorgio - via Roma - arbitro: Di Lauro di Vercelli). Classifica: Tricerrese "Andrea Bodo" e Lenta 2011 p.ti 3; Canadà 0.