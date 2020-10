Calcio - Prima Categoria: Cigliano 'corsaro'

Esordio vincente per il Cigliano nel secondo turno della Coppa Piemonte-Valle d'Aosta di Prima Categoria. Inserito nel girone C, il Cigliano di mister Maurizio Schincaglia si è imposto per 1-0 con gol di Lami sul campo del San Nazzaro Sesia. Con questo successo il Cigliano si è garantito il turno di riposo nella seconda giornata del girone in programma giovedì 5 novembre che vedrà di fronte Junior Pontestura e San Nazzaro Sesia. Il Cigliano tornerà in campo al "Bassanino" contro i casalesi giovedì 19 novembre.L'altra vercellese che ha conquistato l'accesso alla seconda fase è il Gattinara che, inserito nel girone A, nella prima giornata riposava. La sfida inagurale tra Valle Cervo Andorno e Feriolo è stata rinviata a giovedì 29 ottobre.