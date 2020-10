Campionati provinciali e attività di base fermi per decreto fino al 13 novembre, ma a livello regionale il Covid-19 non sta risparmiando nessuno. Il Comitato Piemonte-Valle d’Aosta della Figc ha già ufficializzato ben 143 rinvii di gare dei campionati dilettantistici (dall’Eccellenza alla Seconda Categoria) e giovanili regionali in programma dal 23 al 26 ottobre. Insomma, la regolarità delle competizioni è ormai compromessa.