Le cestiste della Pfv in semifinale di coppa

La Pallacanestro Femminile Vercelli vince alla palestra “Bertinetti” anche la gara interna di ritorno contro Basket Nole, per 71-41, e si qualifica per le semifinali della Coppa Piemonte di Serie C. Questo sempre che si possa continuare a giocare a pallacanestro anche a livello dilettantistico e non venga totalmente sospesa l’attività, come sembrerebbe doversi temere in base all’ultimo decreto ministeriale. La gara sembra aver risentito di questa triste incertezza, perché entrambe le formazioni sono apparse, in campo, oltremodo imprecise e deconcentrate.Questo il tabellino delle cestiste allenate da Gabriele Bendazzi: Bassani p.ti 3, Coralluzzo 8, Pollastro 6, Rey, S. Leone 5, Ronca 5, Ansu 20, Bertelegni 2, Deangelis 6, Migliorini 10, Perucca 4 e Lobascio 2.