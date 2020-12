La Pro Vercelli ha preannunciato reclamo

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Fc Pro Vercelli ha comunicato di aver formulato preannuncio di reclamo tramite il proprio responsabile dell'area legale avvocato Christian Peretti, in ordine all’omologazione del risultato della gara disputatasi e persa 2-0 al "Piola" mercoledì 16 dicembre 20209 contro l'As Livorno Calcio stante la presunta posizione irregolare di alcuni calciatori schierati in campo dalla squadra toscana, in seguito alla mancata sostituzione della fideiussione non regolare, così come richiesto dalla Lega Pro.